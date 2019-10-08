В Бокситогорске задержали предполагаемого убийцу пенсионерки

Тело 60-летней женщины нашли в квартире на улице Красных Следопытов.

Полиция и следователи Ленобласти задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве пенсионерки. Как рассказали в пресс-службе областного следкома, 1 декабря в квартире на улице Красных Следопытов в Бокситогорске нашли тело 60-летней женщины с признаками насильственной смерти. Тогда же было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Предполагаемым убийцей оказался знакомый погибшей, он скрывался после содеянного на территории Петербурга и области. Следствие полагает, что в конце ноября мужчина пришел к пенсионерке в гости, и в один момент знакомые поссорились. В ходе конфликта злоумышленник нанес колото-резанное ранение в шею женщины, из-за чего она скончалась на месте.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Отмечается, что ранее подозреваемый уже был судим за убийство.

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Фото: Piter.TV