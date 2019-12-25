Агрессивный автомобилист, устроивший поножовщину на Седова, пришел в полицию с повинной

В ходе дорожного конфликта мужчина ударил ножом оппонента.

В минувшее воскресенье вечером в полицию Петербурга обратился мужчина, рассказавший, что его друга ударил ножом неизвестный на улице Седова. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Как выяснилось, у дома №154 разгорелся дорожный конфликт из-за проезда по дворовой территории. В ходе спонтанной ссоры один из автомобилистов ударил ножом оппонента, 21-летнего гражданина Средней Азии, и скрылся с места происшествия. Раненого молодого человека госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Позднее в полицию с явкой с повинной заявился 24-летний гражданин Центральной Азии. Мужчина рассказал, что это он ударил ножом неизвестного автомобилиста после конфликта на дороге. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью), злоумышленника задержали.

Ранее мы писали, что пенсионер застрелил ненавистного потенциального зятя и закопал труп в гараже.

Фото: pixabay