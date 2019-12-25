Пенсионер застрелил ненавистного потенциального зятя и закопал труп в гараже

Молодого петербуржца искали с июля прошлого года.

Петербургские полицейские раскрыли безвестную пропажу молодого местного жителя в июле 2019 года. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, у истории получился несчастливый финал.

В августе прошлого года к полицейским обратилась пенсионерка, сообщившая об исчезновении своего 27-летнего внука: женщина не видела его больше половины месяца. Правоохранители завели розыскное дело, а спустя почти год неудачных поисков мужчины возбудили уголовное дело об убийстве. В октябре дело оказалось раскрыто.

Как выяснилось, тем летом отец сожительницы молодого петербуржца застрелил потенциального зятя, к которому испытывал самые неприязненные чувства. Известно, что мужчины повздорили, и разгорелся конфликт. Труп петербуржца злоумышленник закопал в своем гараже неподалеку от дома, а неустановленный пистолет поспешил уничтожить. 63-летнего жителя Ленобласти задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Также мы сообщали, что возбуждено дело об убийстве после пропажи трехлетнего петербуржца на прогулке с отцом.

Фото: Piter.TV