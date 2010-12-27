В Бокситогорске пропала несовершеннолетняя петербурженка

Девушка приехала в Бокситогорск, чтобы начать самостоятельную жизнь после окончания школы и пропала. Об этом 47news рассказали в правоохранительных органах.
В прошедшее воскресенье в бокситогорскую полицию обратилась мама девочки, которая приехала в Бокситогорск, чтобы подписать разрешение на работу дочери. Только Лизу в съемной квартире она не обнаружила.
В Бокситогорск уехала начинать взрослую жизнь. Собиралась стать парикмахером, учиться в колледже и работать. Как раньше уезжали после школы начинать жизнь в другие города, так и она уехала из Петербурга.
Ольга, мама пропавшей девочки
Последний раз Елизавету видели вечером в четверг, 2 августа, в этот же день она последний раз созванивалась с родителями. В четверг она была в джинсах, темном джемпере с пуговицами, футболке и кроссовках. Она около 160 см ростом и плотного телосложения.
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