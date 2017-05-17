Раскрыта тайна Бермудского треугольника

Ученые воссоздали компьютерную модель и выяснили, почему в Бермудском треугольнике бесследно пропадают корабли.

Тайна Бермудского треугольника тревожит умы жителей Земли не одно столетие. За это время это зловещее место обросло легендами и гипотезами.

Ученые из Университета Саутгемптона заявили, что узнали тайну Бермудского треугольника. С помощью компьютера исследователи смоделировали 3D модель таинственного места. При этом учитывались все известные метеорологические и географические данные. Ученым удалось выяснить, что в этом районе часто возникают неожиданные штормы, которые порождают "блуждающие волны". Высота таких волн может достигать 30 метров и более. С такими волнами не могут справиться даже самые современные корабли.

Чтобы посмотреть, как эти явления воздействуют на судна, исследователи запустили туда модель судна "Циклоп", который пропал в Бермудском треугольнике 1918 году с 300 пассажирами. Судно буквально за две минуты раскололось пополам от воздействия волны и затонуло. По мнению ученых, примерно такая же участь постигла и остальные корабли, пропавшие в этих местах.

Эксперты сообщают, что самая главная опасность "блуждающих волн" в их неожиданности. Эти волны возникают, казалось бы, ниоткуда и достигают огромных размеров.

Видео: YouTube