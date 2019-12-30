В Бермудском треугольнике нашли судно, затонувшее почти 100 лет назад

Корабль SS Cotopaxi вышел из Южной Каролины на Кубу в 1925 году и бесследно пропал.

В Бермудском треугольнике исследователи обнаружили останки корабля, который пропал в 1925 году.

Корабль SS Cotopaxi с углем вышел из Южной Каролины на Кубу в 1925 году, но в пункт назначения так и не вернулся. На борту SS Cotopaxi было 32 человека. Известно, что незадолго до исчезновения с корабля поступил сигнал бедствия, сообщает канал top-channel.tv. В предположительном месте исчезновения так и не были найдены останки пропавшего корабля.

Группа исследователей, проведя предварительные кропотливые архивные исследования, выдвинулись на предполагаемое место затопления SS Cotopaxi. Там и был найден на дне океана затонувший 95 лет назад корабль. Это в 35 морских милях от побережья Сент-Огастина, штат Флорида.

Видео: top-channel.tv