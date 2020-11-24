Петербурженка заплатит 110 тысяч рублей за распространение обнаженных фото коллег

Она отправила снимки в общий рабочий чат, а также через личные сообщения в мессенджере.

Петербурженку осудили за незаконное распространение сведений о частной жизни коллег. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, 55-летняя обвиняемая утром 29 июля 2020 года на почве личных неприязненных отношений в общем рабочем чате, а также через личные сообщения в мессенджере, отправила фотографии двух коллег в обнаженном виде. Тем самым она причинила потерпевшим репутационный вред.

В ходе расследования подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Также удовлетворены исковые требования потерпевших в размере 35 тысяч рублей каждому.

Фото: Piter.tv