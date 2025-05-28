В Богучанах пресечена незаконная ловля 78 экземпляров нерестящейся рыбы

В Красноярском крае прошел рейд по пресечению преступлений в сфере незаконного промысла биоресурсов.

В Богучанах, расположенных на территории Красноярского края российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в незаконной ловле нерестящейся рыбы. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ. Известно, что в рамках проведения рейда по охране природной среды и пресечению преступлений в сфере незаконного промысла биоресурсов на четвертом километре автомобильной дороги "поселок Беляки – поселок Ангарский" специалисты остановили транспортное средство. В салоне машины находились двое людей, а в багажнике - два контейнера с сигом, хариусом, щукой и налимом. В общей сложности речь ведется о 78 экземплярах рыбы. Местные жители пояснили полицейским, что якобы приобрели товар у местных рыбаков на реке Камо.

Напомним, что в период нереста и на территории Богучанского района с 20 апреля действуют строгие ограничения, поэтому обнаруженный груз был изъята до выяснения обстоятельств ее добычи. Материальный ущерб для государства составил 334 тысячи рублей. Ведется уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 256 УК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Житель Саратовской области предстанет перед судом за торговлю контрафактным алкоголем и сигаретами.

Фото и видео: МВД 24