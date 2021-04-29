По данным следствия, 49-летний мужчина организовал сбыт контрафакта через 10 продуктовых магазинов.

Житель Саратовской области предстанет перед судом за торговлю контрафактным алкоголем и сигаретами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, 49-летний мужчина организовал сбыт контрафакта через 10 продуктовых магазинов в городе Марксе. Его противоправная деятельность была пресечена в апреле 2024 года. Во время обысков сотрудники полиции обнаружили более 23 тысяч пачек сигарет и свыше 6 тысяч бутылок алкоголя. Общая сумма незаконной продукции составила около 8 млн рублей.

Также сообщается, что 20 соучастников занимались доставкой, погрузкой, учетом и продажей алкоголя и сигарет. Уголовное дело в отношении организатора завершено.

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Видео: ГУ МВД России по Саратовской области