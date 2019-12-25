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В Благовещенске в ДТП со "скорой" погиб человек
Сегодня, 8:34
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В Благовещенске в ДТП со "скорой" погиб человек

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Пять человек, в том числе двое детей получили травмы.

В Благовещенске мужчина протаранил на встречке машину скорой помощи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Амурской области водитель 1977 года рождения на автомобиле "Тойота Королла" выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем "скорой", которая ехала без спецсигналов. 

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 2 ребенка 2009 и 2019 годов рождения.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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