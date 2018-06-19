Пожар начался в неэксплуатируемом здании Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема. Информации о пострадавших нет.

В Биробиджане загорелось здание государственного университета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Об инциденте стало известно 31 декабря. Пожар начался в неэксплуатируемом здании Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема. Площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров. До этого в ведомстве утверждали, что площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Информации о пострадавших нет. Здание несколько лет находилось на капитальном ремонте.

Ранее мы сообщили, что в штате Колорадо началась эвакуация десятков тысяч жителей из-за лесных пожаров.

Видео: ВК/Подслушано Биробиджан