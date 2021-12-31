В штате Колорадо началась эвакуация десятков тысяч жителей из-за лесных пожаров

Граждан просят "приготовить набор для эвакуации со всеми важными документами, лекарствами и другими ценными вещами".

Из-за лесных пожаров на территории округа Боулдер в штате Колорадо началась эвакуация жителей из нескольких населенных пунктов. Сильный ветер ускорил распространение огня. Об этом сказано в сообщении окружного отделения Национальной метеорологической службы США.

Граждан просят "приготовить набор для эвакуации со всеми важными документами, лекарствами и другими ценными вещами". На странице в Twitter управление Боулдера по чрезвычайным ситуациям рассказало о нескольких эвакуационных пунктах. Известно, что в результате пожара пострадал по меньшей мере один человек. Власти округа не исключают, что эта цифра может быть гораздо больше.

Лесной пожар начался в четверг, 30 декабря. Пламя от двух очагов успело уничтожить порядка 580 строений. Борьба с огнем осложняется сильными порывами ветра. Пламя быстро распространяется по сухой траве. Власти предположили, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания на линии электропередачи.

Ранее мы сообщили, что пожарные спасли от огня административное здание Апраксина двора.

Видео: Youtube/FOX 10 Phoenix