В Biocad назвали срок передачи на производство технологий по "Спутник V"

Трансфер завершится в декабре 2020 года.

Российская биотехнологическая компания Biocad назвала срок передачи на производство технологий по вакцине "Спутник V". Специалисты рассказали, что к декабрю 2020 года завершат передачу технологий в адрес НИЦЭМ имени Гамалеи по препарату. Сейчас процесс находится в стадии трансфера на производство. По данным экспертов, это говорит о масштабировании выпуска вакцины до промышленных объемов.

К декабрю мы планируем завершить этот процесс пресс-служба Biocad

Известно, что ежемесячно будет изготавливаться около двух миллионов доз вакцины. Однако реальный объемы можно будет оценить только по завершению трансфера. Соглашение между компаниями подписано в сентябре. Кроме жидкой вакцины Biocad может наладить с партнерами выпуск лиофилизированной (сухой) вакцины. Препарат в виде порошка не будет требовать особых условий для хранения и транспортировке.

Страна Евросоюза обозначила сроки поставки российской вакцины.

Фото: Минздрав России