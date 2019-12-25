В Biocad назвали срок передачи на производство технологий по "Спутник V"

Российская биотехнологическая компания Biocad назвала срок передачи на производство технологий по вакцине "Спутник V". Специалисты рассказали, что к декабрю 2020 года завершат передачу технологий в адрес НИЦЭМ имени Гамалеи по препарату. Сейчас процесс находится в стадии трансфера на производство. По данным экспертов, это говорит о масштабировании выпуска вакцины до промышленных объемов.
К декабрю мы планируем завершить этот процесс
пресс-служба Biocad
Известно, что ежемесячно будет изготавливаться около двух миллионов доз вакцины. Однако реальный объемы можно будет оценить только по завершению трансфера. Соглашение между компаниями подписано в сентябре. Кроме жидкой вакцины Biocad может наладить с партнерами выпуск лиофилизированной (сухой) вакцины. Препарат в виде порошка не будет требовать особых условий для хранения и транспортировке.
Страна Евросоюза обозначила сроки поставки российской вакцины.
Фото: Минздрав России
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