Площадь пожара превысила 1,5 тыс. кв.м.

В Бийске горит птицефабрика "Алтайский бройлер". Об этом рассказали региональные экстренные службы. Очевидцы в социальных сетях распространили видео, на котором виден открытый огонь. В нескольких районах города фиксируются клубы дыма. На месте уже работают пожарные бригады.

На данный момент, по сообщению ГУ МЧС, площадь воспламенения составляет более 1,5 тысяч квадратных метров. Сведений о пострадавших нет. Предположительно, горят здания, которые принадлежат группе компаний "Черкизово". В помещении обрушилась кровля.

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Фото: Piter.tv