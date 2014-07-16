Погибла женщина из Свердловской области.

Автомобиль сорвался с фуникулера в горах Кабардино-Балкарии. Об этом рассказали представители экстренных служб по региону. Известно, что трагедия зафиксирована в ущелье Адыр-Су Эльбрусского района. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

По предварительной информации, сегодня с подъемника в ущелье Адыр-Су сорвался автомобиль, погиб один человек. ГУ МЧС по региону

По предварительным сведениям, в транспортном средстве находилась девушка. Машина съехала с платформы подъемника. При этом целостность подъемника не нарушена. Причины произошедшего устанавливаются. Определена личность жертвы. Погибшая 1973-го года рождения прибыла в КБ из Ставропольского края.

Напомним, что подъемник в Адыр-Су уникален для данного региона. Он создан на скальном уступе, что дает возможность поднимать в горы грузы и транспорт. Сам подъемник представляет из себя деревянную платформу с металлическим каркасом. За счет электродвигателей машины идут вверх с отметки 1 525 метров на высоту 1 580 метров.

Фото и видео: МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике