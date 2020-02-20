В Берлине стартовал 70-й международный кинофестиваль

Среди российских проектов на смотре представлено семь картин.

В столице Германии стартовал юбилейный 70-й Берлинский международный кинофестиваль. Картиной открытия стала лента канадского режиссера Филиппа Фалардо "Мой год Сэлинджера", где повествуется о молодой поэтессе, работающей ассистенткой литературного агента. Главные роли в фильме исполнили Маргарет Куэлли ("Однажды...в Голливуде") и Сигурни Уивер ("Чужой").

Всего проектов, так или иначе связанных с Россией, в разных программах Берлинале – семь штук. Один из них – "Дау. Наташа" Ильи Хржановского – представлен в основном конкурсе киносмотра.

Фестиваль завершится 1 марта.