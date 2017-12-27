Петербургские музеи подготовили для Берлина выставку о блокаде Ленинграда

Чтобы Европа помнила. В столице Германии откроется выставка о жизни блокадного Ленинграда и восстановлении города.

Сразу несколько музеев и культурных центров Петербурга объединились, чтобы создать выставку "Ленинград. 1941-1945". Эта экспозиция откроется в Берлине на следующей неделе.

Как сообщает комитет по внешним связям Северной столицы, торжественная презентация выставки состоится 23 января. Мемориальная экспозиция разместится в стенах Российского дома науки и культуры. Уже известно, что выставка разбита на две тематические части. Первый блок будет посвящен самой блокаде Ленинграда. А второй блок расскажет о процессе восстановления города после прорыва блокады.

Помимо фотографий, "Ленинград. 1941-1945" включил в себя важнейшие исторические документы о жизни осажденного города. Все материалы и комментарии к ним переведены на немецкий язык. В числе организаторов и устроителей выставки значатся Центр музейных и выставочных проектов, Военно-исторический музей артиллерии, Государственный музей городской скульптуры, Центральный архив кинофотодокументов и другие учреждения культуры.

На открытии экспозиции запланирован визит делегации из Санкт-Петербурга.