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В Берлине потушили пожар в поезде на железнодорожной станции

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В момент возгорания в поезде находились пять пассажиров.

В Берлине потушили пожар в поезде на железнодорожной станции. Об этом сообщило издание Berliner Morgenpost.

Инцидент произошел вечером 2 ноября на станции Арсенфельд. Из-за тушения вокзал был закрыт. В момент возгорания в поезде находились пять пассажиров. Их вовремя вывели из горящего вагона машинист и проводник. В результате пожара никто не пострадал. В настоящий момент причина возгорания неизвестна, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии сошли с рельсов более 20 вагонов с углем.

Видео: YouTube / spot on news

Теги: берлин, железнодорожная станция, пожар
Категории: Лента новостей, Новости России,

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