В результате происшествия пострадавших нет.

В Башкирии сошли с рельсов более 20 вагонов с углем. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 3 ноября на перегоне Пост 28 километр – Пост 21. Поступило сообщение о сходе с рельсов 22 вагонов, груженных углем. В результате происшествия пострадавших нет. Уфимская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства. На место схода направлен восстановительный поезд со станции "Дема", задержек движения поездов не допущено.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае на пожаре погибли двое жильцов.

Видео: Приволжская транспортная прокуратура