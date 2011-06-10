  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:43
106
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Башкирии сошли с рельсов более 20 вагонов с углем

0 0

В результате происшествия пострадавших нет.

В Башкирии сошли с рельсов более 20 вагонов с углем. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 3 ноября на перегоне Пост 28 километр – Пост 21. Поступило сообщение о сходе с рельсов 22 вагонов, груженных углем. В результате происшествия пострадавших нет. Уфимская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства. На место схода направлен восстановительный поезд со станции "Дема", задержек движения поездов не допущено.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае на пожаре погибли двое жильцов.

Видео: Приволжская транспортная прокуратура

Теги: башкирия, вагоны, сход поезда с рельсов, уголь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии