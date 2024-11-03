В Красноярском крае на пожаре погибли двое жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в ночь на 3 ноября в деревне Тюльково. Поступило сообщение о возгорании деревянного одноэтажного дома. Площадь огня составила 64 квадратных метра.
В тушении пожара участвовали шесть специалистов и две единицы техники. Причину трагедии установит дознаватель ведомства.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане сотрудники МЧС потушили горящую технику.
Видео: МЧС России
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