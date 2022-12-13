В Бердянске задержали причастных к убийству руководства города диверсантов

Один из участников преступления раскрыл подробности о проведенных диверсиях в городе.

В Бердянске задержали причастных к убийству руководства города украинских диверсантов. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". Известно, что один из подозреваемых рас крыл подробности гибели заместителя начальника ГИБДД Александра Колесникова и покушения на местного коменданта Артема Бардина. Напомним, что в июне прошлого года автомобиль Бардина оказался подорван. В августе 2022 года самодельное устройство унесло жизнь Александра Колесникова. Т акже 16 сентября злоумышленникам удалось расстрелять заместителя мэра города Бердянска Олега Бойко и его супругу Людмилу. Последняя находилась в должности председателя избирательной комиссии по вопросам голосования на референдуме по вхождению в состав РФ.

На данный момент все члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) задержаны и дают признательные показания. спецслужбы

Сауленко: в Бердянске Запорожской области диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости