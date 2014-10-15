Сауленко: в Бердянске Запорожской области диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП

В городе Бердянске Запорожской области украинские диверсанты подорвали подстанцию и опору линии электропередач. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы местной администрации Александра Сауленко. Чиновник пояснил, что временно без освещения остались порядка десяти тысяч потребителей. Блэкаут затронул частично микрорайон 8 марта, а также Колонию, Косу. В настоящее время ведутся ремонтные работы.
Прихвостни украинских оккупантов подорвали трансформаторную подстанцию путем закладки безоболочного взрывного устройства у входа и опору ЛЭП в прибрежной зоне, установив на ней накладные заряды в виде тротиловых шашек.
Александр Сауленко, врио главы администрации
Эксперт пояснил, что на месте теракта правоохранительные органы и силовики обнаружены улики, указывающие на причастность к преступлению конкретных личностей. Сейчас подозреваемые разыскиваются полицией.
До конца года на мусорном полигоне "Новый Свет-ЭКО" установят новую станцию дегазации.
Фото и видео: Telegram / Бердянск. Официально
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