Сауленко: в Бердянске Запорожской области диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП

Полиция устанавливает местонахождение граждан, которые причастны к преступлению.

В городе Бердянске Запорожской области украинские диверсанты подорвали подстанцию и опору линии электропередач. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы местной администрации Александра Сауленко. Чиновник пояснил, что временно без освещения остались порядка десяти тысяч потребителей. Блэкаут затронул частично микрорайон 8 марта, а также Колонию, Косу. В настоящее время ведутся ремонтные работы.

Прихвостни украинских оккупантов подорвали трансформаторную подстанцию путем закладки безоболочного взрывного устройства у входа и опору ЛЭП в прибрежной зоне, установив на ней накладные заряды в виде тротиловых шашек. Александр Сауленко, врио главы администрации

Эксперт пояснил, что на месте теракта правоохранительные органы и силовики обнаружены улики, указывающие на причастность к преступлению конкретных личностей. Сейчас подозреваемые разыскиваются полицией.

До конца года на мусорном полигоне "Новый Свет-ЭКО" установят новую станцию дегазации.

Фото и видео: Telegram / Бердянск. Официально