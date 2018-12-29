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По пути в Петербург в деревне Лобок задержали полтонны белорусского сыра
Сегодня, 12:56
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nastya960

По пути в Петербург в деревне Лобок задержали полтонны белорусского сыра

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Сыр перевозили без документов и без холодильника.

Из Белоруссии в Петербург везли 450 килограммов сыра, но всю партию развернули на границе, так как не было соотвествующих документов и сыр перевозили без холодильника. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу.

Груз был остановлен в деревне Лобок Псковской области. Во время проверки специалисты обнаружили отсутствие необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение продукции. Вызвало подозрение и то, что молочный продукт перевозили без холодильника.

Всю партию сыра отправили обратно в Белоруссию.

Ранее Роспотребнадзор проверил сыр и молоко.
Фото: pixabay 

 

 

Теги: белоруссия, белорусский сыр, россельхознадзор, сыр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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