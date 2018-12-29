По пути в Петербург в деревне Лобок задержали полтонны белорусского сыра

Сыр перевозили без документов и без холодильника.

Из Белоруссии в Петербург везли 450 килограммов сыра, но всю партию развернули на границе, так как не было соотвествующих документов и сыр перевозили без холодильника. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу.

Груз был остановлен в деревне Лобок Псковской области. Во время проверки специалисты обнаружили отсутствие необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение продукции. Вызвало подозрение и то, что молочный продукт перевозили без холодильника.

Всю партию сыра отправили обратно в Белоруссию.

Ранее Роспотребнадзор проверил сыр и молоко.

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