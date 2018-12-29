Роспотребнадзор проверил сыр и молоко

Только в 7-8% продукции обнаружены растительные жиры. В Петербурге этот процент составил 4%.

В пяти субъектах РФ сотрудники Роспотребнадзора и Национального союза производителей молока провели проверку молока и твердого сыра. Образцы на качество и безопасность проверяли в Санкт-Петербурге, Воронежской области, Краснодарском крае, Брянске и Хабаровске. Результаты показали, что 7-8% продуктов содержат растительные жиры. Результаты опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты произвели закупки всех представленных на полке (метод сплошной выборки) видов твердого сыра в ценовой категории до 500 руб./кг и молока жирностью до 3,2%. Роспотребнадзор

Что касается Санкт-Петербурга, то специалисты изучили здесь 49 проб молочной продукции. Не соответствовали требованиям лишь 4% проверенных образцов.

Еще 12 сентября 2018 года Роспотребнадзор и "Союзмолоко" подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы бороться с фальсификатом на рынке молочных продуктов.

Ранее на Piter.TV: В магазинах Северной столицы появилось молоко из будущего.

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