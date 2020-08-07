Ему предъявили обвинение в организации незаконного массового мероприятия.

В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Сергея Черечня. Речь идёт о Николае Лысенкове. Об этом пишет телеграм-канал штаба Черечня.

До задержания он находился на одном из избирательных участков в качестве наблюдателя на досрочном голосовании. Оттуда его забрали сотрудники милиции.

Известно, что ему предъявили обвинение в организации незаконного массового мероприятия.

Я пока не понимаю, к чему это, мы разбираемся. Сергей Черечень, кандидат в президенты Белоруссии

Ранее мы писали, что в Минске судят звукорежиссёра, который включил на провластном митинге "Перемен" группы "Кино".

Видео: YouTube / СТОЛБЦЫ ДЛЯ ЖИЗНИ