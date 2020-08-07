В Минске судят звукорежиссёра, который включил на провластном митинге "Перемен" группы "Кино"

В Минске судят звукорежиссёра Кирилла Галанова , который включил на провластном митинге "Перемен" группы "Кино". Накануне его задержали сотрудники милиции.
Отметим, что песню он включил вместе с Владиславом Соколовским. Его также будут судить. Обоим предъявлено обвинение по статьям мелкое хулиганство и неповиновение требованию должностного лица.
О суде над Галановым сообщил его брат Никита.
Поддержать подсудимых пришли журналисты, правозащитники коллеги и друзья. Сейчас адвокат Сергей Зикрацкий общается с Кириллом Галановым в зале суда. Туда пока никого не пускают. Адвокатом Владислава Соколовского выступит Михаил Боднарчук.
Сам Галанов находится сейчас в Центре изоляции правонарушителей.
Ранее Лукашенко рассказал об уверенности в том, что Путин покинет пост президента до 2036 года.
Видео: YouTube / TUT.BY. Политика
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все