Больше всего задержанных в Минске.

В Белоруссии задержали 140 человек на протестах 20 декабря. Об этом сообщает издание "Профиль".

Самое большое количество задержанных протестующих зафиксировано в Минске — более ста человек, сообщают в ГУВД Мингорисполкома. Также задержанные есть и в Витебске, Гродно, Бресте, Борисове, Новополоцке, городских поселках Радошковичи и Смиловичи, Солигорске и поселке Боровляны, пишет белорусский правозащитный центр "Весна".

Ранее мы писали, что "Мисс Белоруссия-2008" покинула СИЗО после ареста за участие в протестах.

Видео: TUT.BY