В Белоруссии задержали 140 человек на протестах 20 декабря. Об этом сообщает издание "Профиль".
Самое большое количество задержанных протестующих зафиксировано в Минске — более ста человек, сообщают в ГУВД Мингорисполкома. Также задержанные есть и в Витебске, Гродно, Бресте, Борисове, Новополоцке, городских поселках Радошковичи и Смиловичи, Солигорске и поселке Боровляны, пишет белорусский правозащитный центр "Весна".
Ранее мы писали, что "Мисс Белоруссия-2008" покинула СИЗО после ареста за участие в протестах.
Видео: TUT.BY
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