В Белоруссии подготовили ответ на новые санкции Евросоюза

Некоторые из ответных мер будут "довольно чувствительными" по отношению к европейским партнерам.

Власти Белоруссии подготовили ответ на новые санкции Евросоюза. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. Его слова приводит "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря, некоторые из ответных мер будут "довольно чувствительными" по отношению к европейским партнерам. Глаз также заявил, что власти предпримут "адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц".

Напомним, 17 декабря Евросоюз ввел третий санкционный список по Белоруссии. В него вошли 29 физических лиц и семь организаций. В Брюсселе заявили, что санкции будут и дальше расширяться, если в стране не улучшится ситуация.

Ранее Лукашенко назвал цели председательства Белоруссии в СНГ в 2021 году.

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