Лукашенко назвал цели председательства Белоруссии в СНГ в 2021 году

Основной акцент будет сделан на развитии общего экономического пространства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цели председательства республики в СНГ в 2021 году. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств СНГ.

Лукашенко отметил, что Белоруссия выступает за укрепление интеграционных механизмов в рамках СНГ. Основной акцент будет сделан на развитии общего экономического пространства, а также на либерализации торговли, устранении технических барьеров и формировании общего рынка товаров и услуг.

Ранее Лукашенко пообещал "драться" за Белоруссию.

Видео: kremlin.ru