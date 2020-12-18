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Лукашенко назвал цели председательства Белоруссии в СНГ в 2021 году

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Основной акцент будет сделан на развитии общего экономического пространства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цели председательства республики в СНГ в 2021 году. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств СНГ.

Лукашенко отметил, что Белоруссия выступает за укрепление интеграционных механизмов в рамках СНГ. Основной акцент будет сделан на развитии общего экономического пространства, а также на либерализации торговли, устранении технических барьеров и формировании общего рынка товаров и услуг.

Ранее Лукашенко пообещал "драться" за Белоруссию.

Видео: kremlin.ru

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, содружество независимых государств
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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