В Белоруссии планируют покупать нефть у России по мировым ценам

Об этом в эфире БЕЛТА рассказал первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

В Белоруссии объявили, что местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут закупать нефть у предприятий из России по ценам, свойственным мировому рынку. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой так прокомментировал переговоры по нефти и газу, которые произошли накануне между РФ и республикой.

Он также добавил, что концерн "Белнефтехим" и НПЗ будут продолжать сотрудничество со всем нефтяным рынком в России и начнут переговоры уже со следующей недели.

Накануне стало известно, что за газ весь 2020-й год Белоруссия будет платить по ценам 2019-го года. Это продлится только год, позже соглашение будет пересмотрено.

Белорусская сторона просила о скидке по оплате за нефть, в то время как в РФ высказались, что цены на нефть в странах не отличаются и условия регулирования цен резко изменить не удастся.

Видео: Youtube / Информационное агентство БелТА