Во время учений будет отработана реакция региональной группировки войск Белоруссии и России.

В Белоруссии назвали даты проведения совместных с Россией учений "Запад-2021". Об них рассказал белорусский министр обороны Виктор Хренин.

По его словам, учения пройдут с 10 по 16 сентября на территории двух стран. Хренин отметил, что в основу замысла учений ляжет один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства-противника.

Во время учений будет отработана реакция региональной группировки войск Белоруссии и России, а также ведение армейских операций. Будут испытаны новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений в городской обстановке.

При этом, по словам Хренина, на учения пригласят иностранных наблюдателей — в том числе и из Западных стран.

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