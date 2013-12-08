В Белоруссии начались плановые занятия по боевой готовности вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
По словам официального представителя военного ведомства Инны Горбачевой, мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после призыва на военную службу. Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок. Это касается всех категорий военнослужащих.
Также Горбачева добавила, что основными целями занятий по боевой готовности являются поддержание боевой и мобилизационной готовности, повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки.
Ранее Лукашенко заявил о росте числа провокаций вблизи границ Белоруссии.
Видео: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
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