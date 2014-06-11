Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о росте числа провокаций вблизи границ Белоруссии. Об этом он рассказал на совещании с силовым блоком страны.
По словам Лукашенко, Украина под любым предлогом попытается втянуть войска государств-членов НАТО в нынешний конфликт. Он отметил, что эти намерения подтверждаются недавним падением ракеты на территорию Польши. Также глава республики добавил, что со стороны беглой оппозиции звучат призывы к захвату власти с помощью силы.
Уже открыто, не стесняясь, призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже, что на территории Беларуси проживают их родственники.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем.
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