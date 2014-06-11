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Лукашенко заявил о росте числа провокаций вблизи границ Белоруссии

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Он добавил, что со стороны беглой оппозиции звучат призывы к захвату власти с помощью силы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о росте числа провокаций вблизи границ Белоруссии. Об этом он рассказал на совещании с силовым блоком страны.

По словам Лукашенко, Украина под любым предлогом попытается втянуть войска государств-членов НАТО в нынешний конфликт. Он отметил, что эти намерения подтверждаются недавним падением ракеты на территорию Польши. Также глава республики добавил, что со стороны беглой оппозиции звучат призывы к захвату власти с помощью силы.

Уже открыто, не стесняясь, призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже, что на территории Беларуси проживают их родственники.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, государственная граница, президент белоруссии, провокации
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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