Он добавил, что со стороны беглой оппозиции звучат призывы к захвату власти с помощью силы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о росте числа провокаций вблизи границ Белоруссии. Об этом он рассказал на совещании с силовым блоком страны.

По словам Лукашенко, Украина под любым предлогом попытается втянуть войска государств-членов НАТО в нынешний конфликт. Он отметил, что эти намерения подтверждаются недавним падением ракеты на территорию Польши. Также глава республики добавил, что со стороны беглой оппозиции звучат призывы к захвату власти с помощью силы.

Уже открыто, не стесняясь, призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже, что на территории Беларуси проживают их родственники. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем.

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