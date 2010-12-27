В Белоруссии могут запретить фотографировать людей без их согласия

По данным RT, рассмотрение данного вопроса инициировала Белорусская республиканская коллегия адвокатов.

В Белоруссии предложили запретить фотографировать и записывать на видео граждан страны без их разрешения, следует из решения Конституционного суда Белоруссии. Документ был опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.

"Право на изображение гражданина как личное неимущественное право, являющееся нематериальным благом, должно быть обеспечено законными способами его осуществления и защиты", — говорится в тексте документа.

Также отмечается, что КС предложил правительству разработать необходимые изменения в законодательство и внести их в парламент.

По данным RT, рассмотрение данного вопроса инициировала Белорусская республиканская коллегия адвокатов.