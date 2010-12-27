В ДТП с микроавтобусом под Калугой погибли 5 граждан Белоруссии

Фура протаранила микроавтобус с пассажирами в Калужской области. В сети опубликованы кадры с места смертельной дорожной аварии.

Накануне, 10 октября, в Калужской области в ДТП с фурой и микроавтобусом погибли 5 граждан Белоруссии.

ДТП произошло во второй половине дня, около 16.20, на 202 километре трассы "Украина" в Бабынинском районе Калужской области. При развороте с обочины микроавтобус с белорусскими регистрационными номерами столкнулся с грузовиком "Скания", который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП в микроавтобусе на месте ДТП погибли 4 человека. Позднее в больнице скончался еще один пострадавший. Еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести. Все 10 человек, которые находились в автобусе, граждане Белоруссии.

Ранее: В Волгоградской области 2 парня и две девушки разбились насмерть.(видео)

Фото: ВК, Инцидент Калуга, Правда Гомель, Новости Калужской области