В ДТП с микроавтобусом под Калугой погибли 5 граждан Белоруссии

Накануне, 10 октября, в Калужской области в ДТП с фурой и микроавтобусом погибли 5 граждан Белоруссии.
ДТП произошло во второй половине дня, около 16.20, на 202 километре трассы "Украина" в Бабынинском районе Калужской области. При развороте с обочины микроавтобус с белорусскими регистрационными номерами столкнулся с грузовиком "Скания", который ехал в попутном направлении.
В результате ДТП в микроавтобусе на месте ДТП погибли 4 человека. Позднее в больнице скончался еще один пострадавший. Еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести. Все 10 человек, которые находились в автобусе, граждане Белоруссии.
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Фото: ВК, Инцидент Калуга, Правда Гомель, Новости Калужской области
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