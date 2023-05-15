В Белоострове закроется проезд по съезду с Зеленогорского шоссе на ЗСД

Движение будет заблокировано с 20 августа (22:00) по 21 августа (06:30).

В Белоострове ведутся работы по ремонту дорог. В связи с этим закроется проезд по съезду с Зеленогорского шоссе на ЗСД. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 16 августа.

Движение будет заблокировано с 20 августа (22:00) по 21 августа (06:30). Объезд: Приморское шоссе, Зеленогорское шоссе, ЗСД, Вокзальная улица, Большой проспект, улица Репино, Нагорная улица, проспект Ленина.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по Огородной улице.

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