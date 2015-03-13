В Белоострове на один день ограничат проезд по Зеленогорскому шоссе

Речь идет об участке от Центральной улицы до Скандинавского шоссе.

В Курортном районе прошли работы по ремонту дорожного покрытия. С 21 августа (22:00) до 22 августа (21:00) ограничат проезд по Зеленогорскому шоссе в поселке Белоостров. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Центральной улицы до Скандинавского шоссе. Закроется движение по Зеленогорскому шоссе в направлении от Центральной улицы к Скандинавскому шоссе.

Объезд: Приморское шоссе, Зеленогорское шоссе, ЗСД, Вокзальная улица, Большой проспект, улица Репино, Нагорная улица, проспект Ленина. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 20 августа ограничивается движение по Зольной.

Фото: Pxhere