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В Белоострове в ДТП пострадали мужчина и девочка
Сегодня, 11:38
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В Белоострове в ДТП пострадали мужчина и девочка

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Полицейские уже проводят проверку по факту аварии.

Полицейские проводят проверку по факту аварии в Курортном районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 5 февраля на 40-м километре Нового шоссе в Белоострове водитель автомобиля Hyundai X35 1986 года рождения, совершая обгон, не справился с управлением и столкнулся с ехавшей во встречном направлении машиной Hyundai Solaris, которую вел мужчина 1978 года рождения. 

После при торможении в авто Hyundai Creta врезалась иномарка Mercedes водителя 1991 года рождения, двигавшаяся в попутном направлении. 

В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Creta был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, а его пассажирку 2018 года рождения доставили в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее на Piter.TV: под колесами электрички в Выборгском районе погибла женщина. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: белоостров, курортный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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