В Белоострове в ДТП пострадали мужчина и девочка

Полицейские уже проводят проверку по факту аварии.

Полицейские проводят проверку по факту аварии в Курортном районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 5 февраля на 40-м километре Нового шоссе в Белоострове водитель автомобиля Hyundai X35 1986 года рождения, совершая обгон, не справился с управлением и столкнулся с ехавшей во встречном направлении машиной Hyundai Solaris, которую вел мужчина 1978 года рождения.

После при торможении в авто Hyundai Creta врезалась иномарка Mercedes водителя 1991 года рождения, двигавшаяся в попутном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Creta был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, а его пассажирку 2018 года рождения доставили в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.TV: под колесами электрички в Выборгском районе погибла женщина.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти