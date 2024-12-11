Под колесами электрички в Выборгском районе погибла женщина

Погибшей оказалась 35-летняя местная жительница.

Стали известны подробности смертельного травмирования человека на железной дороге в Петербурге, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Днем 4 февраля на железнодорожном перегоне 6 километра седьмого пикета "Шувалово — Ланская" электропоезд из Выборга травмировал женщину. Погибшей оказалась 35-летняя местная жительница, которая шла в наушниках у рельсов.

Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но предотвратить наезда не удалось: женщину задело по касательной. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что после смертельной аварии на Обводном канале водитель Hyundai стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.TV