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Под колесами электрички в Выборгском районе погибла женщина
Сегодня, 11:21
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Под колесами электрички в Выборгском районе погибла женщина

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Погибшей оказалась 35-летняя местная жительница.

Стали известны подробности смертельного травмирования человека на железной дороге в Петербурге, сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

Днем 4 февраля на железнодорожном перегоне 6 километра седьмого пикета "Шувалово — Ланская" электропоезд из Выборга травмировал женщину. Погибшей оказалась 35-летняя местная жительница, которая шла в наушниках у рельсов.

Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но предотвратить наезда не удалось: женщину задело по касательной. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. 

Все обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что после смертельной аварии на Обводном канале водитель Hyundai стал фигурантом уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, женщину сбила электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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