В Белом доме заявили, что не удивлены словам Пригожина о вмешательстве в выборы в США

Карин Жан-Пьер сообщила о противодействии подобным попыткам.

В Белом доме заявили, что не удивлены словам российского бизнесмена Евгения Пригожина о вмешательстве в американские выборы . Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга в вашингтонской администрации при президенте Джо Байдене поделилась официальный представитель Карин Жан-Пьер. Она добавила, что власти США занимаются разоблачением и противодействием подобной деятельности со стороны фирм, связанных с предпринимателем. Также в отношении самого Евгения Пригожина действуют западные санкции.

Эти комментарии не говорят нам ничего нового или удивительного... хорошо известно и задокументировано... стремились повлиять на выборы по всему миру, в том числе в США. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что пресс-служба компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте" в понедельник 7 ноября опубликовала ироничный ответ Евгения Пригожина на вопрос СМИ о том, кимели ли место попытки со стороны Москвы вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в США.

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Фото и видео: YouTube / Белый дом