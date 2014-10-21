Белый дом: США будут принимать меры, пока в Иране подвергаются насилию протестующие

Карин Жан-Пьер оценила действия властей Ирана по нарушению прав граждан.

Администрация США Американская администрация заявила о том, что Вашингтон не считает, что власти Ирана прекратили применять насилие в отношении участников протестов в стране. Соответствующее заявление во время выступления перед журналистами на регулярном брифинге сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница уверена в том, что руководители страны Ближнего Востока прибегают к насилию в отношении собственных граждан только из-за того, что те пользуются своими базовыми правами и свободами.

Пока Иран не изменит свой подход, США продолжат навязывать издержки и призывать к ответу иранских должностных лиц и структуры, которые несут ответственность за гражданского общества, нарушение прав женщин. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дма

Напомним, что на территории Ирана уже больше месяца не утихают общественные волнения, начавшиеся после похорон 22-летней Махсы Амини, погибшей 16 сентября.

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Фото и видео: Белый дом