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Белый дом: США будут принимать меры, пока в Иране подвергаются насилию протестующие

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Карин Жан-Пьер оценила действия властей Ирана по нарушению прав граждан.

Администрация США Американская администрация заявила о том, что Вашингтон не считает, что власти Ирана прекратили применять насилие в отношении участников протестов в стране. Соответствующее заявление во время выступления перед журналистами на регулярном брифинге сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница уверена в том, что руководители страны Ближнего Востока прибегают к насилию в отношении собственных граждан только из-за того, что те пользуются своими базовыми правами и свободами.

Пока Иран не изменит свой подход, США  продолжат навязывать издержки и призывать к ответу иранских должностных лиц и структуры, которые несут ответственность за гражданского общества, нарушение прав женщин.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дма

Напомним, что на территории Ирана уже больше месяца не утихают общественные волнения, начавшиеся после похорон 22-летней Махсы Амини, погибшей 16 сентября.

Белый дом положительно оценил начало передачи дел избранному президенту в Бразилии.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, иран, карин жан-пьер, массовые протесты, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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