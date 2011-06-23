Белый дом положительно оценил начало передачи дел избранному президенту в Бразилии

Карин Жан-Пьер оценила выбор народа латиноамериканской страны.

Белый дом положительно оценил начало передачи дел и полномочий избранному президенту в Бразилии. Соответствующее заявление перед журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница оценила выбор народа латиноамериканской страны в пользу социалистического кандидата Луиса Инасиу Луле да Силве.

Мы рады видеть, что президент Болсонару признал итоги выборов и позволил начать процесс передачи полномочий. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В США считают, что профильные структуры в Бразилии определили, кто победил на этих "свободных и честных выборах". Администрация призывает уважать этот выбор народа. На текущий момент Карин Жан-Пьер не смогла анонсировать никаких контактов между президентом США и новым лидером Бразилии.

США считают, что помощь Эр-Рияда Киеву не компенсирует последствия сокращения добычи нефти.

Фото и видео: Белый дом