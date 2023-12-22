В Белом доме сообщили, что до 9 января никто не знал о том, что у главы Пентагона рак

Джон Кирби рассказал о состоянии здоровья шефа Пентагона.

Никто в американской администрации при президенте Джо Байдене не был проинформирован о том, что у министра обороны США Ллойда Остина в декабре 2023 года был диагностирован рак. Об этом обстоятельстве чиновники узнали только утром 9 января 2024 года. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Спикер заметил, что главу государства проинформировали о госпитализации шефа Пентагона еще на прошлой неделе. Это произошло на следующий день после того, как данные получили сотрудники СНБ.

Никто в Белом доме не знал до сегодняшнего утра, что у министра Остина рак простаты. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Представитель Белого дома заметил, что Джо Байден полностью доверяет Ллойду Остину, несмотря на сокрытие диагноза и факта его госпитализации.Джон Кирби пояснил СМИ, что не будет лезть в голову президенту по поводу конкретного права на частную жизнь в указанной ситуации. По мнению чиновника, сейчас Джо Байден обеспокоен состоянием здоровья Остина, но доверяет способности чиновника руководить министерством обороны. В Вашингтоне подчеркнули, что не было ни секунды, когда американские национальные интересы в сфере безопасности были бы подорваны.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television