В Белом доме признали, что США не видели свидетельств передачи Китаем оружия России

Карин Жан-Пьер напомнила о последствиях для КНР.

Американские власти не наблюдают признаков того, что Китай мог предоставить России летальные виды вооружения для использования их в ходе украинского конфликта. Такой информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне поделилась официальный представитель администрации США при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница утверждает, что региональный кризис в Европе поставил Пекин в сложное положение. По мнению Жан-Пьер, каждый шаг в сторону России сейчас делает для КНР труднее отношения с европейскими государствами.

Президент США постоянно на связи с нашими союзниками. Мы неоднократно заявляли, что не видели пока, чтобы Китай предпринимал что-либо касательно летальных вооружений РФ. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме напомнили о том, что американский государственный секретарь Энтони Блинкен встречался с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро Ван И недавно в Мюнхене. Там делегация из США рассказала китайским коллегам о последствиях для Пекина поставок оружия России.

Пресс-секретарь Белого дома переименовала Россию в Российскую народную республику.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television