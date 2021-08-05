В Белогорске ввели режим ЧС из-за подъема воды в реке Томь

Опасный уровень превышен на 10 см.

В Белогорске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подъема воды в реке Томь. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Станислав Мелюков. Чиновник уточнил, что показатель уровня воды превысил опасную отметку на 10 сантиметров.

Будем вводить в Белогорске режим чрезвычайной ситуации - за ночь вода в Томи резко поднялась (плюс 81 см) и превысила отметку 410 см Станислав Мелюков, глава Белогорска

Напомним, что Белогорск является вторым по численности населения городом Амурской области. Во время оперативного совещания администрация города дала поручение профильным структурам подготовить пункт временного размещения населения для тех, кто оказался в зонах подтопления и нуждается в эвакуации. Также обеспечивается общественный порядок и медицинское сопровождение. Подготовлен запас хлеба и пресной воды. За последние сутки вода подтопила в черте города восемь подворий.

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Фото: www.amurobl.ru

Видео: Instagram / @belogorskinfo