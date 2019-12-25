Потоп из-за ливней в Кемерово попал на видео

Вода доходит автомобилям до середины колес.

Потоп из-за ливней в российском городе попал на видео. Роликами, снятыми на мобильные устройства, в социальных сетях стали делиться местные жители. Известно, что в Кемерове заполнено несколько улиц. Речь идет о Центральном и Заводском районах. Уровень воды мешает прохожим переходить дорогу, а автомобилям - продолжать движение. На некоторых участках вода доходит транспортным средствам до середины колес.

Вчера, сегодня и завтра мы находимся в центре высотного циклона, с ним и связаны ливневые дожди, грозы, град. На разогреве атмосферы сложились такие метеоусловия. пресс-служба Гидрометцентра по региону

В региональном Центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса уточнили, что из-за дождей в Кемерове наблюдаются перебои с доступом к электроэнергии. Аварийно отключилась местная подстанция "Центр-1".

За сутки в Петербурге выпало более половины среднемесячной нормы осадков.