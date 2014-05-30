В Белгородской области женщина пострадала при взрыве бытового газа

Работу правоохранительных органов на месте координирует прокурор Белгородского района Александр Богатырев.

На территории Белгородской области 20-летняя женщина пострадала при хлопке бытового газа. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета и Прокуратуры. Согласно предварительным данным об инциденте, ситуация зафиксирована 17 декабря в частном доме села Драгунское по улице Рябиновой. Сейчас начата процессуальная проверка. В настоящее время потерпевшая госпитализирована. Медики оказывают пациентке необходимую помощь. Здание оказалось полностью разрушено.

Ввиду неосторожного обращения с бытовыми газовыми приборами, произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадала 20-летняя женщина, которая находилась в помещении. пост от надзорного ведомства по региону

Следователи и следователи-криминалисты осмотрели место происшествия, были опрошены очевидцы произошедшего. назначен комплекс проверочных мероприятий, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Будут проведены судебные экспертизы. надзорные органы изучат соблюдение требований российского законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также мерах безопасности при использовании газового оборудования.

В Улан-Удэ загорелся торговый центр.

Фото и видео: Telegram / прокуратура Белгородской области