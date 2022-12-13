В Белгородской области женщина погибла при обстреле со стороны Украины

В Белгородской области местная жительница при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами во время прямого эфира в социальной сети "Вконтакте" поделился глава российского региона Вячеслав Гладков. Чиновник пояснил, что ракета долетела до населенного пункта Казинка. Один из боевых снарядов противника попал в хозяйственную подстройку частного жилого дома. После этого в помещении началось возгорание. Жертву ВСУ было 70 лет. Пожар ликвидировали местные экстренные службы. На месте трагедии находился глава округа.
Погибла женщина в Валуйском городском округе. Приношу всем близким, родным и знакомым самые искренние соболезнования.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородсой области
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности.
Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков
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