В Белгородской области женщина погибла при обстреле со стороны Украины

Вячеслав Гладков рассказал о трагедии в селе Казинка.

В Белгородской области местная жительница при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами во время прямого эфира в социальной сети "Вконтакте" поделился глава российского региона Вячеслав Гладков. Чиновник пояснил, что ракета долетела до населенного пункта Казинка. Один из боевых снарядов противника попал в хозяйственную подстройку частного жилого дома. После этого в помещении началось возгорание. Жертву ВСУ было 70 лет. Пожар ликвидировали местные экстренные службы. На месте трагедии находился глава округа.

Погибла женщина в Валуйском городском округе. Приношу всем близким, родным и знакомым самые искренние соболезнования. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородсой области

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков