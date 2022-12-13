Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах со стороны ВСУ.

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности. Соответствующее заявление в ходе видеообращения к жителям российского региона сделал губернатор Вячеслав Гладков. Чиновника отметил, что на этот раз речь идет о бессрочном продлении, который продлится до тех пор, пока обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины не прекратятся. Сейчас местные власти видят необходимость в дополнительных мерах защиты граждан и своей территории. "Желтый уровень" террористической угрозы будет снять при улучшении обстановки. Глава региона напомнил, что в ночное время противник обстреляли Борисовский район, а боевые снаряды в результате опали в промышленный завод.

Такое право, в соответствии с действующим законодательством, губернаторам предоставил президент РФ Путин Владимир Владимирович. И я вынужден им воспользоваться. Сейчас главное — это безопасность жителей. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Белгородская область готова возместить потери за попавшие под обстрелы дома.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков