Белгородская область готова возместить потери за попавшие под обстрелы дома

Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в регионе с обстрелами ВСУ.

Белгородская область готова возместить местным жителям потери, возникшие из-за попавших под украинские обстрелы дома. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном заседании при участии президента Владимира Путина сделал глава региона Вячеслав Гладков.

Завершили мониторинг, техническую инвентаризацию тех жилых домов, которые пострадали, завершили. Понимаем, какое количество жилья восстановленного уже есть, сколько нам необходимо построить. Вячеслав Гладков, глава региона

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что более 3,7 тысячи человек в Белгородской области администрации пришлось отселить в связи с непрекращающимися украинскими обстрелами. Правительство считает, что на решение задачи по компенсации пострадавшеу населению потребуется 9,4 миллиарда рублей.

Сельское хозяйство Белгородской области потеряло из-за обстрелов и непогоды 1 млрд рублей.

Фото и видео: Kremlin.ru